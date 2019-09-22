23 و24 و25 سبتمبر الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة

تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، غدًا الاثنين، بينما تعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري بعد غدٍ الثلاثاء، كما تم تحديد الأربعاء المقبل، لانعقاد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.



وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إلى أن الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة سوف يترأسها جميعًا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، موضحة أنه سوف يترأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا غدًا بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، كما يترأس الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري بعد غدٍ الثلاثاء، بحضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري.



وأضافت أنه سوف يترأس أيضًا الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية الأربعاء المقبل، بحضور المستشار أحمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.



وأشارت المصادر، إلى أن الجمعيات العمومية ستناقش توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



وكان قد تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضي من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقًا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين.