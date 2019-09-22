فوز الإنتر بـ"ديربي الغضب" في صدارة الصحف الإيطالية

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الأحد على حسم إنتر ميلان لديربي الغضب بفوزه على ميلان بنتيجة (2-0).

وعنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) "هدير الإنتر.. كونتي يهيمن على الديربي 2-0.. بروزوفيتش ولوكاكو سجلا الهدفين.. الثنائي الذي تجادل عقب مباراة سلافيا براج.. والنيراتزوري يتصدر الدوري بسجل مثالي: 4 انتصارات من 4 مباريات".

وتابعت: "ضربة رونالدو، وبوفون ينقذ اليوفي ويحقق رقمًا قياسيًا.. يوفنتوس يتقدم للأمام ويفوز على هيلاس فيرونا 2-1".

فيما عنونت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) "كونتي الحاكم، ديربي على الطريقة الإنجليزية، بورزوفيتش ولوكاكو يجدان الحلول 2-0 وكونتي يحقق العلامة الكاملة".

وأضافت: "ساري، فقط النقاط تهم.. يوفنتوس عانى وكافح من أجل هزيمة فيرونا.. رونالدو وبوفون لعبا دورا حاسما في الفوز 2-1".

في حين حمل غلاف صحيفة (توتو سبورت) عنوان "عامل الـ "R" يطلق يوفنتوس بعدما سجل رونالدو ورامزي وقادا اليوفي للعودة في النتيجة والفوز على فيرونا 2-1". وأضافت "إنتر، بروزو ولوكاكو.. سيطروا على الديربي والدوري الإيطالي".