شاهد.. كنزي عمرو دياب بإطلالة خاطفة

شاركت كنزي، نجلة المطرب عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.



وظهرت "كنزي" بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بلوزة من اللون الأحمر مكشوفة البطن، وبنطلون جينز، واعتمدت على كثرة الإكسسوارات لإبراز إطلالتها.



يذكر أن آخر أغنية طرحها الهضبة عمرو دياب تحمل اسم "تحيرك"، كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع ومكس طارق مدكور، أوكورديون فاروق محمد حسن، باص جيتار أحمد رجب، ومن إنتاج شركة ناي.