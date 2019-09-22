تأديب مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 98 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مسئولين من قيادات الإدارة القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.



أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "هاني. أ" مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول، لم يطعن على الاستئناف رقم 179 لسنه 90 قضائية أو تحرير مذكره بعدم جدوى الطعن بالنقض واعتمادها من السلطة المختصة.



وتبين أن "وليد. م" مدير إدارة القضايا والفتاوى بالشركة، لم يبدِ أوجه دفاع عن الشركة أثناء مباشرة الإستئناف رقم 179 لسنة 90 قضائية مما ترتب عليه تأييد حكم أول درجة بإلزام الشركة بإعادة المدعي لعمله، وتقاعس عن الطعن بالنقض علي الحكم الاستئنافي أو إعداد مذكرة بمدى جدوى الطعن وعرضها على السلطة المختصة خلال المواعيد القانونية لتقرير مدى جدواه.



وانتهت المحكمة إلى مجازاة الأول بعقوبة اللوم، وخصم 15 يومًا من راتب المخالف الثاني.