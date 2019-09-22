تجديد حبس صياد وسائق بتهمة ترويج هيروين بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مينا البصل بالإسكندرية، الأحد، تجديد حبس صياد وسائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة مخدر الهيروين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي في اتجاه طريق المحور.



كان النقيب أحمد بدوي، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين الطريق المحور، اشتبه في "أ. ح. م" 33 سنة، صياد، و"و. أ. إ" 40 سنة، سائق، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي حيث بدت عليهم علامات التوتر أثناء مروره بالكمين فتم استيقافهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 12 لفافة هيروين تزن 70 جرامًا ومبالغ مالية من تحصيل بيعهما المواد المخدرة وهاتفين محمولين للاتصال بعملائهما.



تم القبض عليهما وتحرر المحضر رقم 19628 لسنة 2019 جنايات مينا البصل، وأخطرت النيابة للتحقيقات.