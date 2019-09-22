"الثقوب السوداء" أمسية فلكية بمكتبة الإسكندرية

يستقبل مسرح القبة السماوية٬ التابع لمكتبة الأسكندرية٬ في الخامسة والنصف من مساء الخميس 26 سبتمبر أمسية فلكية جديدة بعنوان "الثقوب السوداء" يقدمها الدكتور شادي عبد الحافظ المدون العلمي ومؤسس نادي علوم الفلك بالدلتا.



ويعقب المحاضرة مسابقة حول على موضوعها٬ بالإضافة إلى عرض كرنفال السماء والنجوم الذي يقدمه الدكتور عمر فكري – رئيس قسم القبة السماوية.



على الرغم من التقدم النظري الكبير في فهم الثقوب السوداء والإعلان عن التصوير الأول لها منذ عده شهور؛ إلا أن معظم الناس لديهم مفاهيم مغلوطة عنها. وقد قامت السينما العالمية كذلك بعمل فيلم خيال علمي شهير عام 2014 (Interstellar) ليقرب لأذهان المشاهدين فهم الثقوب السوداء.



يشار إلي أن "الثقوب السوداء" هي تجمّع كوني ذو جاذبية هائلة، والتي تقوم بسحب كل شيء حولها لها حتى الضوء، وتتشكّل الثقوب السوداء عند موت نجم ضخم، ويحدث ذلك عندما يستنفذ النجم جميع وقوده النووي الحراري الداخلي في آخر مراحل حياته ليصل إلى ما يُسمى بالتفرّد، والتي يكون حجمه فيها صفر، وكثافته لا متناهية.