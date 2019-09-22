شعار "باتمان" يضيء في عدد من مدن العالم

ربما تساءلت البوم في العديد من المدن حول ما إذا كان "باتمان" في الحي الذي يقيمون فيه، حيث أضيئت المباني بإشارة الخفاش الشهيرة للاحتفال بمرور 80 عامًا على ظهور لبطل

الخارق لـ"دي سي كوميكس".



وأظهرت الصور التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مبان ومعالم أضيئت بالرمز الأيقوني الصليبي في ملبورن وطوكيو وجوهانسبرج وبرلين ونيويورك، من بين مدن أخرى.



وغردت الصفحة الرسمية لباتمان عبر تويتر " استعادة، صديق قديم، لقد أستحققت ذلك".



وفي بيان على موقعها عبر الإنترنت، قالت شركة "دي سي كوميكس" إنها تعاونت مع آلاف تجار تجزئة لبيع الكتب المصورة، ومحلات بيع الكتب والمدارس والمكتبات في جميع أنحاء العالم لاستضافة الأحداث التي تحيي الذكرى.



ومنذ ظهوره لأول مرة في سلسلة "ديتيكتف كوميكس" في عام 1939، أصبح باتمان أحد أشهر الشخصيات الخارقة في العالم.



وقدم باتمان الإلهام للعديد من الأفلام، التي امتدت من الستينيات وحتى يومنا هذا، والتي ارتدى فيها آدم ويست وجورج كلوني وكريستيان بيل، من بين آخرين، بدلة الخفاش.