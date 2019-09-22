الصين تطور نظاما لمراقبة تلوث الهواء في المناطق البحرية

قالت الأكاديمية الصينية للعلوم إن علماء صينيين طوروا نظاما متكاملا لتنفيذ مراقبة شاملة لتلوث الهواء في مناطق بحرية.



وأضافت الأكاديمية أن النظام المذكور يتألف من أكثر من 30 جهاز مراقبة تشمل رادار تعقب ليزريا ومستشعر مواقع لأكسيد الكربون وأجهزة قياس طيف جسيمات الهباء الجوي، حيث تم إدخالها للتجربة في منطقة بحرية بمدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين لشهر واحد، ومن شأنها المساعدة على الحصول على معلومات الأرصاد الجوية وخصائص التوزيع للملوثات الرئيسية في المنطقة البحرية في شنتشن.



وبقيادة من معاهد خفي لعلم الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، يتم تنسيق عمل نظام المراقبة المذكور من قبل منظمات تشمل معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية والمركز الوطني لمراقبة البيئة البحرية.