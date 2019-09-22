هزة أرضية معتدلة تضرب ألبانيا

ضربت هزة أرضية معتدلة بلغت قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر ألبانيا يوم السبت، حيث كان مركز الهزة في البحر الأدرياتيكي، وفقا للمعهد الألباني لعلوم الجيولوجيا والطاقة والمياه والبيئة.



وقال المعهد إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 4:04 عصرا بالتوقيت المحلي، وكان مركزها على بعد 30 كم شمال مدينة دوريس الساحلية.



وشعر بها الناس في العديد من المدن الألبانية ومنها العاصمة تيرانا. وتلتها عدة هزات تابعة.



وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بوقوع أضرار ببعض المباني في تيرانا ودوريس. ولحسن الحظ، لم ترد أية معلومات حتى الآن، عن وقوع إصابات أو ضحايا بين الناس.



وإثر شعورهم بالهزة، خرج سكان تيرانا من منازلهم ومحلاتهم ومواقع عملهم.



وقال المعهد الألباني لعلوم الجيولوجيا والطاقة والمياه والبيئة، إن هزة تابعة بلغت قوتها 5.3 درجات، حدثت بعد الهزة الأولى.