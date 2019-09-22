بايدن يطالب بتحقيق حول مزاعم "انتهاك ترامب لصلاحياته"

عقب التسريبات والشكوى التي أطلقها مسئول استخباري أمريكي مجهول الهوية، وزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرف بصورة غير لائقة، وجّه جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، اتهاما لترامب، بأنه "أساء استخدام صلاحياته"، داعيا إلى إجراء تحقيق بهذا الشأن.



وفي صميم هذه الشكوى، التي نشرتها تقارير إعلامية، يأتي اتصال هاتفي أجراه ترامب في يوليو مع الرئيس الأوكراني فولودايمير زيلينسكي، ضغط ترامب خلاله عدة مرات على نظيره الأوكراني، للحصول على معلومات تخص تعاملات تجارية بين نجل بايدن، هنتر بايدن، وشركة الغاز الأوكرانية، وهذه المعلومات قد تسهم بتدمير مساعي بايدن الأب في الوصول للرئاسة.



ونقلت صحيفة ((بوليتيكو)) عن بايدن قوله يوم السبت في ديس موينيس، بولاية إيوا "ينبغي أن تسألوه (لترامب) السؤال التالي: لماذا يتصل هاتفيا بزعيم أجنبي، ويحاول التهديد والضغط على زعيم أجنبي؟"



وأضاف نائب الرئيس السابق "هذا يبدو استغلال سيئ واضح جدا للسلطة. فالحديث هاتفيا مع زعيم أجنبي يسعى للحصول على مساعدة من الولايات المتحدة، والسؤال عني وفرض أشياء عليه... هذا مدعاة للأسف والغضب. لم نر أي شيء مثل هذا أبدا من أي رئيس".