الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار قوي في طريقه لجزيرة هونشو الرئيسية باليابان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:16 ص
أمينة ذكي
طباعة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يكشف السبب الحقيقى وراء عدم تسلم ميداليات السوبر

منذ يومين

"مظاهرات فشنك".. الإخوان تفبرك احتفالات الشعب بفوز المنتخب على زيمبابوي

منذ حوالي 19 ساعة

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

منذ حوالي 12 ساعة

«زعماء تويتر».. 8 شخصيات مدنية تسقط تحت أقدام «المقاول الأجير»

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

هنا الزاهد «قد تحتاج لجراحة»

الباز: لا ننكر تظاهرات الأمس.. وما حدث يحتاج لمصارحة

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

دراسة: الجبن أفضل المأكولات لحماية الأوعية الدموية من التلف

كيفية استخدام القهوة فى التخلص من الوزن الزائد

الرئيس نيوز

منظمات حقوقية دولية تدين أكاذيب «الجزيرة»: جزء من مشروع عدوانى ضد مصر

القبض على معذِّب طفلته في الفيديو المتداول

زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب شرق القاهرة

«بالبنط العريض» يكشف فضيحة «واشنطن بوست» فى ترويج الأكاذيب ضد مصر

منوعات

شعار "باتمان" يضيء في عدد من مدن العالم

الصين تفتتح أضخم مطاراتها بتكلفة 9 مليارات دولار

انخفاض حجم البضائع العابرة بميناء مومباسا الكينى

محاكمة مسؤول صربى لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين فى البوسنة

كشكول

"أزمة كل عام".. المقعد الأول صراع الطلبة وأولياء الأمور

22 مليون طالب ينتظمون في 56 ألف مدرسة بالجمهورية

اليوم.. وزير التعليم العالي يفتتح الجامعة التكنولوجية

غدًا.. "الأنصاري" يتفقد ثلاثة مدارس بسوهاج الجديدة

إسلام سياسي

"شاهد منهم".. سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق


زيت وسكر

الحكومة تجدد دماء الجهاز الإداري: 11 سببب لإنهاء خدمة الموظفين

تعرف على موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين

وزير التموين: وقف منح تراخيص لإنشاء مخابز بلدية جديدة

التموين: تطبيق “الباركود” يرفع الطاقة الإنتاجية للمشغولات الذهبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

"الثقوب السوداء" أمسية فلكية بمكتبة الإسكندرية

"أثناء القصيدة".. أحدث إبداعات الشاعر اللبنانى شربل داغر

اليوم.. افتتاح معرض "25 سنة مصور صحفى" بمركز الهناجر

نقاد وروائيون: صفاء النجار اتسمت بالموسوعية فى روايتها"حسن الختام"

صفحتنا ع الفيس بوك