بدء أول أيام العام الدراسي الجديد بمدارس الإسكندرية

تستعد اليوم جميع طلاب مراحل التعليم الاساسي عدا الثلاث صفوف الأولية لبدء عام دراسي جديد ٢٠١٩ ٢٠٢٠ بجميع مدارس محافظة الإسكندرية.



ومن داخل مدرسة الخنساء الاعدادية بنات اصطفت الطالبات بزيهن الجديد لتكون اول خطواتهن الطابور المدرسي استعدادا للوصول إلى فصولهن.



من جانبه قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية انه تم الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب، مؤكدا على أهمية تفعيل بنك المعرفة المصري والترويج له للاستفادة بما به من معارف ومعلومات للطالب والمعلم وولي الأمر والعمل على مسايرة للتطور التكنولوجي.



أشار الديب، أن هناك ( ٤٢ ) مدرسة سعة (٧٦٦) فصل لتخفيض الكثافات وحل الفترات ستدخل الخدمة جاهزة للعمل مطلع العام الدراسي ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، ومنها عشر مدارس بإدارة المنتزه وعشر ببرج العرب وسبع مدارس بإدارة شرق وست مدارس بإدارة العامرية وخمس مدارس بإدارة العجمي ومدرستان بإدارة وسط ومدرستان بإدارة غرب، وذلك في إطار السعي لخفض الكثافات داخل مدارس الإسكندرية.



ووصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، إلى تسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة.



وقد وزع الجدول المدرسي والإشراف اليومي ووصلت توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية وفق القرار وزارى بشأن مجموعات التقوية.



وفيما يخص التابلت للصف الأول الثانوى فسيتم توزيعه طبقًا للخطة الزمنية التي تحددتها وزارة التربية والتعليم.



كما أكد الديب، على عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة،

وعلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.



وتلقي المعلمين التدريبات للمواد التى تدرس باللغة الإنجليزية لرفع الكفائة المهنية فى مواد التخصص مهارات اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمون أولا من قبل وزارة التربية والتعليم ومنسقى الإسكندرية لمعلمى والمدارس الرسمي لغات ومديرى المدارس الخاصة بالإسكندرية.



وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم.



وبتعليمات من الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية انه تم التعاون مع رؤساء الأحياء لتنظيف وتطهير المدارس من الداخل والخارج وتقليم الأشجار ورفع المخلفات وصناديق القمامة من أمام المدارس بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس.