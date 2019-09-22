اكتشاف طريق أثري يعود لعصر رمسيس الثالث في الإسماعيلية

اكتشف علماء المصريات السلوفاكيين طريق قديم أثري في منطقة تل الرطابة في مدينة بيتوم القديمة بمحافظة الإسماعلية، حيث يعتقد علماء المصريات الذين كانوا مهمة أثرية في مدينة تل الرطابة لبحث وكشف المزيد من اسرار رمسيس الثالث، ان الطريق استخدمه قدماء المصريون وعمال مصر في مصر القديمة في أعمال البناء ورفع الطوب وتوزيع مواد البناء، حيث سار عليه العمال وهم حاملين للطوب ومواد البناء، وفقا لموقع سلوفاك سبكتاتور المتخصص في التاريخ والأثار.



فيما قال جوزيف هوديك من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السلوفاكية، إن الطريق به بقايا من الأسمنت الخزفي بعرض أقل من مترين بسمك حوالي 20 سم، كما أضاف هوديك، أنه من المحتمل ان يكون الطريق يم بنائه في عهد رمسيس الثالث أي منذ أكثر من آلاف الأعوام.