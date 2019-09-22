توقعات بوصول عدد الطائرات الصينية إلى 10344 عام 2038

ذكر تقرير صادر عن شركة الصين المحدودة للطائرات التجارية أن أسطول الطائرات الصينية سينمو بشكل مطرد على مدى العقدين المقبلين، مع ارتفاع عدد نقل الركاب بوتيرة أسرع.



ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يصل عدد الطائرات إلى 10344 طائرة بحلول عام 2038، بزيادة قدرها 5.2 بالمائة سنويا.



وسينمو حجم نقل الركاب بنسبة 6 بالمائة خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط النمو في العالم البالغ 4.3 بالمائة.



ونظرا للطلب المتزايد، من المتوقع أن ترتفع نسبة الطائرات الصينية من الإجمالي العالمي إلى 21 بالمائة بحلول عام 2038 من 16 بالمائة المسجلة حاليا.



كما توقع التقرير أن يتم تسليم 45459 طائرة جديدة في جميع أنحاء العالم خلال العقدين المقبلين، حيث تبلغ قيمة الطائرات الجديدة حوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي.



وقفز معدل نقل الركاب جوا في الصين بنسبة 10.9 بالمائة على أساس سنوي إلى 610 ملايين في العام الماضي.