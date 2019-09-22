أوبك: أساسيات السوق النفطية قوية رغم استمرار المخاطر

في الوقت الذي تسجل فيه أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية في ختام أسبوع مضطرب، ترى منظمة "أوبك" أن أساسيات السوق النفطية تظل قوية، رغم استمرار مخاطر، التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي.



وعلى مدار الأسبوع صعد خام مزيج برنت 6.7 في المائة، محققا أكبر مكاسبه منذ يناير الماضي، وزاد غرب تكساس الوسيط 5.9 في المائة، وهي أكبر مكاسبه منذ يونيو الماضي.



واستمرت حالة التقلبات السعرية جراء حالة الترقب والتخوف حيال تصاعد وتيرة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تعطل استقرار وتوازن سوق النفط.



في هذا الإطار، أبرزت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تصريحات الملياردير العالمي بيل جيتس لوسائل إعلام عالمية بأن سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري ليس الحل لمكافحة التغير المناخي، مضيفا أنه بدلا من هذا التوجه، فإنه من الأفضل التركيز على التقنيات الحديثة وتطوير منظومة العمل في شركات الطاقة باعتبارها أكثر الطرق فعالية لتقليل انبعاثات الكربون.



وقال تقرير حديث لمنظمة "أوبك" إن سحب الاستثمارات لن يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات إلى الصفر، مشيرا إلى دعوة بيل جيتس للمستثمرين على استكشاف أعمال مبتكرة وعالية التقنية وأحدث تكنولوجيا الطاقة لتحقيق نتائج أفضل.



ولفت إلى أهمية إيجاد مشاريع طاقة استثنائية وتوفير تمويل ضخم للشركات فقط عندما تنجح في تخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري 0.5 في المائة، عندها سيكون ذلك فعليا أفضل وأكثر نجاحا وسيحقق التوازن بين نمو الاستثمارات والحد من الانبعاثات.



ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك بحضور قادة العالم لتأكيد دعمهم لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، لكن بيل جيتس وبحسب ما نشره في فاينانشيال تايمز يعتقد أنه لا يزال هناك كثير من العمل، الذي يتعين القيام به في هذا المجال.



ونوه التقرير إلى تأكيدات جيتس بأن العالم ليس في مكان قريب من التحسن بسرعة كافية لتحقيق تلك الأهداف المناخية، مشيرا إلى أنه من الظلم أن الأشخاص، الذين يعانون أكثر من غيرهم مثل فقراء المزارعين في العالم - وهم لم يفعلوا شيئا للتسبب في تغير المناخ- ولكن لأنهم يعتمدون على المطر في كسب عيشهم فإنهم في الخطوط الأمامية للتعامل مع أزمات المناخ.



وفيما يتعلق بتوقعات السوق النفطية في المدى القريب، أوضح تقرير "أوبك" أن أساسيات السوق تظل قوية، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما في إطار التوترات المتعلقة بالتجارة، لافتا إلى أن تحالف المنتجين في "أوبك+" أكد مرارا وتكرارا التزامه، الذي لا يتزعزع باتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار المستدام لأسواق النفط.



وأشار التقرير إلى التزام المنتجين بمبادئ النزاهة والشفافية والإنصاف حيث بلورت هذه المجموعة من المنتجين رؤية نبيلة وتحولت إلى قوة دائمة من أجل خير الاقتصاد العالمي، وكان لها تأثير إيجابي عميق على صناعة النفط العالمية.



وأضاف، أنه طوال تاريخ تعاون المنتجين واجهوا عديدا من التحديات، وتعلموا عديدا من الدروس على طول الطريق، حيث نجحوا في النجاة من ست دورات اقتصادية في سوق النفط، وعلى الرغم من جميع الارتفاعات والانخفاضات، وبقي المنتجون ملتزمين بالوحدة والشفافية والإنصاف.



وتطرق التقرير إلى نتائج منتدى الطاقة العراقي الخامس في بغداد، مؤكدا أن "أوبك" تقوم منذ تأسيسها قبل قرابة 60 عاما على فكرة أن المصالح المشتركة تفوق أي اختلافات قد تكون لدى الأعضاء، معتبرا أن العمل معا سيؤدي دائما إلى نتائج أكبر من الذهاب بمفردك، لأن الوحدة مصدر قوة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة بقت كمحرك رئيس ثابت طوال تاريخ المنظمة منذ تأسيسها، وهي نتاج التعاون والحوار والتوافق، وقد كان ذلك واضحا في كل نجاح تمتعت به "أوبك" خلال الأعوام الماضية.



وأشار إلى أن منظمة "أوبك" تأسست، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وتم تسجيل معاهدة إنشاء المنظمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1961، وكانت "أوبك" فخورة دائما بصلتها الوثيقة بالأمم المتحدة وبدورها في النظام المتعدد الأطراف.



وشدد التقرير على التزام "أوبك" باستقرار سوق النفط بشكل مستدام، مشيرا إلى دعم العراق "إعلان التعاون" بقوة، وقد أدت هذه المبادرة الفريدة إلى تكامل "أوبك" مع عشر دول غير أعضاء في المنظمة للعمل معا لتحقيق توازن أكبر في السوق.



ونوه التقرير بنجاح الاجتماع الـ16 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أبوظبي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، حيث كان الاجتماع مثمرا للغاية، حيث قدمت جميع الدول المشاركة تأكيدات ثابتة على تصميمها على تحقيق التوافق التام على تعديلات الإنتاج الطوعية.



وأفاد التقرير بأن ميثاق التعاون يوفر وثيقة تمثل إطارا مؤسسيا طويل الأجل للتعاون بين "أوبك" وشركائها من الخارج، ما يسهل الحوار بين أصحاب المصلحة لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.