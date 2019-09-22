إيران تقدم خطة للأمم المتحدة لضمان أمن الخليج

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للتفاوض لكن لن تقبل الذل ولن تسمح بالاعتداء على أراضيها.



وأضاف "روحاني" أن جود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، مضيفا بأنه لاأحد يجرؤ على شن الحرب على إيران.



وفي سياق متصل قال "روحاني" إنه يعتزم تقديم خطة للتعاون الإقليمي لضمان أمن الخليج للأمم المتحدة، يأتي هذا في ظل إعلان كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة انضمامهما إلى التحالف الدولي لحماية أمن الملاحة البحرية.







