الاحتلال يعتقل 6 مواطنين غرب مدينة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 مواطنين من بلدتي بيت كاحل وبيت أولا غرب مدينة الخليل.



وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل واعتقلت محمود سالم الزهور، ومحمد تيسير عصافرة، ومعاذ أحمد محمود عصافرة، ويوسف أحمد محمود عصافرة، وزهران محمود الزهور، كما اعتقلت الأسير المحرر رائد عبد العفو العملة من بلدة بيت أولا.



وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات في المحافظة، واقتحمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وأقامت حواجز عسكرية على مداخل البلدات، وعطلت حركة المواطنين.