الرئيس الفلسطينى يصل نيويورك للمشاركة بالقمة 74 للأمم المتحدة

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فجر اليوم الأحد، مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ويرافق الرئيس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد أبوعمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، والوزير مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور.



وكان "عباس" قد اختتم أمس السبت، زيارة رسمية للنرويج استمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها كبار المسؤولين وعلى رأسهم ولي العهد النرويجي، القائم بأعمال الملك هاكون ماغنوس، ورئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ، ووزيرة الخارجية إيني أريكسون.



وثمن الرئيس خلال هذه اللقاءات، الدور الكبير الذي تقوم به النرويج في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لشعبنا الفلسطيني، إضافة إلى دورها الهام في تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة لشعبنا.



كما زار البرلمان النرويجي والتقى رئيسته توني ويلهامسن تروين، ووضعها بصورة آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.