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عالم

حزب العمال البريطانى يعقد مؤتمره السنوى فى أوج أزمة حول بريكست

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
زعيم حزب العمال البريطاني
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن
وكالات
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يبدأ حزب العمال البريطاني، الذي يشهد انقسامات عميقة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صعبًا لزعيمه جيريمي كوربن الذي يتعرض لضغوط شخصيات كبيرة في الحزب من أجل تبني موقف يؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، بينما يقترب موعد بريكست.

وسيناقش أكبر أحزاب المعارضة البريطانية، حتى الأربعاء القادم، قضايا يتبناها اليسار، مثل أسبوع عمل محدد بأربعة أيام بدون تغيير في الأجور، وإلغاء المدارس الخاصة، وتحقيق التوازن في انبعاثات الكربون بحلول 2030، من أجل تحديد الخطوط العريضة لحملتهم في الانتخابات التشريعية.

لكن القضية الكبرى تبقى بريكست الذي سيصوت مندوبو الحزب البالغ عددهم 1200 بشأنه غدًا الإثنين، ويبدو موقف الحزب غير واضح بين رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون الذي يريد إنجاز بريكست بأي ثمن في 31 أكتوبر، والحزب الليبرالي الديموقراطي الوسطي الذي يريد البقاء بكل بساطة في الاتحاد الأوروبي بدون إجراء استفتاء جديد.

ويؤكد جيريمي كوربن، في مقال نشر هذا الأسبوع في صحيفة "ذي غارديان"، أنه إذا تسلم حزب العمال الحكم فسينظم استفتاء للاختيار بين "عرض يتمتع بالصدقية" للخروج من الاتحاد الأوروبي، مع اتفاق ينص خصوصًا على "اتحاد جمركي جديد" وضمانات حول الحقوق الاجتماعية والبيئة، ومن جهة أخرى "البقاء" في الاتحاد.

واكتفى كوربن الذي يقود الحزب منذ 2015، بالقول: "إن الشعب البريطاني سيتخذ القرار النهائي".

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