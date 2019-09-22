دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة

بينت دراسة حديثة أن الفتيات المولودات لأمهات دخن خلال فترة الحمل سيظهر عليهن علامات زيادة التعرض لهرمون "التستوستيرون"؛ مما قد يؤثر على هرموناهن ووظيفتهن الإنجابية فى المستقبل.



وكشفت الدراسة - التي أجريت في كلية الطب جامعة (واشنطن) - أن التدخين يسبب اضطرابا في الغدد الصماء يمكن أن يؤثر على الأجنة من الإناث فى الرحم، وأن الفتيات اللاتي يولدن لأمهات دخن أثناء الحمل، قد يعانين من مشاكل في الصحة الهرمونية والإنجابية على المدى الطويل.



وقال الدكتور دنيز أوزالب كيزيلاي، الباحث الرئيسي في الدراسة "إن الزيادة الكبيرة في مرض التهاب الحوض عند الفتيات المعرضات للتدخين من الأمهات مؤشر على التعرض المفرط للتستوستيرون الذي يشكل خطرا على المشاكل الصحية القصيرة والطويلة الأجل، بما في ذلك الأيض والخصوبة. مزيد من التحقيق هناك حاجة لشرح العلاقة بين تدخين الأمهات وزيادة مرض التصلب العصبي المتعدد والقضايا الصحية المستقبلية عند الفتيات".