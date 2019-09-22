نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

نجح الأطباء بانجلترا في إجراء عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من خلال استخدام جزء من جلد ذراعها.



وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن المريضة - وتدعى ربيكا بيترسون - خضعت لعملية جراحية استغرقت 11 ساعة ونصف الساعة في مستشفى كوين ميديكال سنتر في توتنجهام، حيث قام الأطباء بإزالة الجزء الأيمن من ذراعها قبل أن يزيلوا الجلد ووريدا من ذراعها الأيسر لزرع اللسان الجديد.



كما أزال الأطباء الغدة الليمفاوية اليسرى من رقبة المريضة واثنين من أسنانها من أجل ضبط عملية زرع اللسان الجديد.



وكانت ربيكا بيترسون، قد اكتشفت - قبل سنوات - وجود قرحة في لسانها وشخصت في البداية على أنها "قلاع فموي"، لكن بعد ذلك وصل الأمر لعدم قدرتها على الحديث وتناول الطعام بشكل طبيعي حتى تم تشخيص المرض بأنه سرطان قبل خطبتها في العام الماضي.