تويوتا تستدعي 357 سيارة في الصين لعيوب في الوسادة الهوائية

تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 357 سيارة لكزس مستوردة في الصين بسبب عيوب في الوسادة الهوائية، وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق.



وقالت المصلحة، في بيان لها، إن الاستدعاء، الذي يبدأ في 11 أكتوبر المقبل، وقدمته شركة تويوتا موتور المحدودة للاستثمار (الصين)، سيشمل 357 سيارة مستوردة من طراز لكزس أس سي 430 تم تصنيعها خلال الفترة بين 23 مايو عام 2005 و19 يناير عام 2010.



وتابعت المصلحة أن الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، التي أنتجتها شركة تاكاتا اليابانية، بها مضخات هواء معيبة يمكن أن تُكسر وتتطاير منها شظايا قد تكون قاتلة للركاب عند تشغيل الوسادة الهوائية، ما يشكل مخاطر على السلامة.



وستقوم الشركة باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة للسيارات المستدعاة مجانا.