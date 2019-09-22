الشرطة اليونانية تعتقل مشتبه به فى اختطاف طائرة عام 1985

أعلنت الشرطة اليونانية، اعتقال مشتبه بتورطه في اختطاف طائرة في عام 1985.



وفقًا لبيان صحفي، تم احتجاز المواطن الأجنبي البالغ من العمر 65 عامًا يوم الخميس في جزيرة ميكونوس بناء على أمر اعتقال أوروبي صادر عن السلطات الألمانية بتهمة الإرهاب.



والرجل الذي ما يزال رهن الاحتجاز في اليونان هو مواطن لبناني تورط في اختطاف طائرة تابعة لشركة "تي دبليو أيه" في 14 يونيو عام 1985 وقتل أحد أعضاء البحرية الأمريكية الذي كان من ضمن 153 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم، حسبما ذكرت صحفية صحفية "إثنوس" اليونانية.



وكانت الطائرة في طريقها من القاهرة إلى سان دييجو مع توقف في أثينا وغيرها، وتم اختطافها من قبل رجلين بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أثينا بينما كانت في طريقها إلى روما.



بعد ذلك بعامين، تم اعتقال أحد المشتبه بهما في فرانكفورت وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وتم الإفراج المشروط عنه في عام 2005، حسبما أفادت صحفية "إثنوس".



ونقلت الصحيفة اليونانية عن مصادر بالشرطة قولها: "إن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا أحتجز أثناء تفقد الجوازات لدى نزوله من سفينة سياحية في ميكونوس".