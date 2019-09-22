رئيس وزراء بريطانيا يلتقى قادة أوروبيين لمناقشة "بريكست"

يسافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى نيويورك، اليوم الأحد، لحضور مناقشة سنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يستغل الزيارة لعقد قمة غير رسمية لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية، أمس السبت، أن جونسون سيجري مناقشات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة.



ومع ذلك، قالت صحيفة "دايلي تلجراف" المحلية إنه: "لا يُعتقد بأنه من المرجح تحقيق اختراقات بشأن بريكست في نيويورك".



ولدى سفره إلى نيويورك اليوم الأحد وعودته يوم الأربعاء، فإنه من المحتمل أن يكون رئيس الوزراء في الولايات المتحدة عندما تصدر المحكمة العليا البريطانية حكمها بشأن مشروعية تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع، وهو ما يتوقع صدوره مطلع الأسبوع المقبل.



من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ما لم توافق الكتلة على مواصلة تمديد العملية، وقال جونسون: "إنه لن يطلب تأجيلًا آخر لا طائل له".