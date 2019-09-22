الصين تُصدر سندات بـ622 مليار دولار فى شهر

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن قيمة إجمالي السندات التي أصدرتها الصين الشهر الماضي بلغت 4.4 تريليون يوان (نحو 622.3 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة من 3.5 تريليون يوان المسجلة في شهر يوليو الماضي.



وسجلت قيمة سندات الخزينة 424.4 مليار يوان، بينما بلغت قيمة سندات الحكومات المحلية 569.5 مليار يوان، كما بلغت قيمة السندات المالية الشهر الماضي 605.5 مليار يوان، مقابل 896.6 مليار يوان للسندات المالية للشركات.



وتعتبر الصين ثالث أكبر سوق عالمية للسندات، حيث تنمو بشكل سريع وتنفتح بشكل أوسع على المستثمرين الخارجيين.



وأصدرت الصين في العام الماضي سندات بقيمة 40.8 تريليون يوان، بارتفاع بنسبة 12.9% عن السنة الأسبق، وفقًا لبيانات البنك المركزي الصيني.