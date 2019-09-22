تعرف على "التاكسى الجوى"

تتجة انظار العالم حاليا نحو "التاكسى الجوى " الذى أصبح منتشر فى العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، ويعتبر واحد من الاليات المستحدثة للقضاء على زحام السيارات.



وهو عبارة عن طائرة صغيرة يتم قيادتها بدون طيار وتحمل نحو 5 مقاعد، وتعمل هذة الطائرات بالكهرباء الأمر الذى يجعلها صديقة البيئة لعدم خروج أى انبعاثات منها.



وتعتزم روسيا بدأ تشغيل التاكسى الطائر مع مطلع العام المقبل، وتبلغ تكلفة الواحد داخل التاكسى ما بين 35 إلى 45 دولارًا للفرد الواحد على حسب كل دولة وتبلغ المسافة التى يقطعها التاكسى قرابة النصف ساعة.



ويتوقع خبراء الطيران أن تجتاح خدمة التاكسى الجوى العالم بحلول عام 2025.