هونج كونج تستعد لاحتجاج يستهدف المطار بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة

أعلنت هونج كونج فرض قيود جديدة على السفر بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، قبل أحدث حلقة من سلسلة من الاحتجاجات المزمعة والتي تستهدف المطار بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة واسعة النطاق في شوارع تلك المنطقة التي تحكمها الصين.



واستهدفت احتجاجات مناهضة للحكومة المطار من قبل حيث احتل محتجون صالة الوصول وأغلقوا الطرق المؤدية للمطار وأشعلوا حرائق في الشوارع في بلدة تونج تشونج القريبة.



ومن المقرر أن يبدأ احتجاج اليوم عند الظهر(0400 بتوقيت جرينتش).



وقالت هيئة المطار إنه لن يُسمح لأحد بركوب قطار المطار السريع إلا من وسط هونج كونج اليوم الأحد وليس من شبه جزيرة كولون.



وينقل هذا القطار الركاب تحت الميناء وعبر سلسلة من الجسور إلى المطار على أرض مستصلحة حول جزيرة نائية.



وأضافت أنه لن يُسمح لأحد بدخول المحطة ألا لمن يحمل تذكرة. وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج في يونيو بسبب مشروع قانون، قررت السلطات سحبه، كان من شأنه السماح بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم هناك. واتسعت مطالب المحتجين لتصل إلى دعوات لإجراء انتخابات عامة.