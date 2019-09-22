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عالم

ألمانيا تنضم إلى تحالف دولى للتخلى التدريجى عن الفحم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه أن بلادها ستنضم اليوم الأحد إلى تحالف دولي من الدول الملتزمة بالتخلي التدريجي عن استخدام الفحم.

وقالت شولتسه، في نيويورك قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ، التي ستعقد يوم غدا الإثنين، إن "التخلي عن الفحم يمثل ركيزة أساسية لحماية المناخ العالمي".

وأضافت الوزيرة أن مجموعة من القرارات وافقت عليها الحكومة الائتلافية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أظهرت أن ألمانيا ملتزمة "رسميًا" بإنهاء اعتمادها على الفحم.

وقال شولتسه: "وبذلك، يمكننا أخيرا الانضمام إلى تحالف دول التخلي عن الفحم".

ويتألف تحالف الحدّ من استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، الذي تم تأسيسه في عام 2017، من 30 حكومة وطنية وجذب أيضًا دعم حكومات وصناعات إقليمية.

ويلتزم أعضاء التحالف بوقف بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، ووقف التمويل الدولي للفحم، وتحديد موعد مستهدف للتخلي عن استخدام الفحم والالتزام بالأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ.

ومن وجهة نظرها، فإن هدف المجموعة يظهر أن الكهرباء الناتجة عن المحطات التي تعمل بالفحم أصبحت شيئًا من الماضي في مختلف دول العالم.

وقالت شولتسه: "عندما تتحول دولة صناعية كبيرة مثل ألمانيا عن الطاقة النووية والناتجة عن الفحم والانتقال خطوة بخطوة نحو تلبية احتياجاتهامن الطاقة بالكامل من الطاقات المتجددة، فإن ذلك يرسل إشارة قوية إلى مناطق أخرى من العالم".

وتهدف ألمانيا إلى إغلاق جميع محطاتها التي تعمل بالفحم بحلول عام 2038 على أبعد تقدير. ويبلغ إجمالي ما تولده هذه المحطات 5ر42 جيجاوات.

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