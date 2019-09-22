ضبط 300 أسطوانة بوتاجاز لدى صاحب مستودع فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين الحملات التموینیة المكبرة لضبط الأسواق؛ إنفاذًا لتوجیھات القیادة السیاسیة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر اللازمة للحفاظ على صحة المواطنین، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحیة للسلع الغذائیة.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموین والتجارة بالتنسیق مع إدارات وأقسام شرطة التموین وفروعھا الجغرافیة بمدیریات الأمن

وقطاع الأمن العام، حملاتھا التموینیة المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، خلال 24 ساعة عن ضبط مسئول مستودع بوتاجاز، بدائرة مركز شرطة الزقازیق (بمحافظة الشرقیة) لتصرفه فى كمیة قدرھا 300 إسطوانة بوتاجاز صغیر الحجم ببیعھا فى السوق السوداء بأزید من السعر الرسمى بھدف تحقیق أرباح غیر مشروعة.



وتواصل أجھزة وزارة الداخلیة جھودھا فى مجال توجيه الحملات التموینیة المكبرة لضبط الأسواق وتوفیر السلع الأساسیة للمواطنین.