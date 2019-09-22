الحكومة تستعد لتأهيل قياداتها بـ7 برامج تدريبية

تحظي عملية تأهيل وتدريب القيادات الحكومية بأولوية كبيرة في المرحلة الراهنة؛ تزامنًا مع استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لذا أدرج الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 7 برامج تدريبية لشاغلي الوظائف القيادية أو من يرغبون في التقدم لشغل أيًا منها، وذلك في إطار الخطة التدريبية لعام 2019-2020، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك البرامج:



- برنامج الإدارة الاستراتيجية: يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية للإدارة الاستراتيجية وتطبيقاتها بالمنظمات الحكومية، وتسدد رسوم التدريب بقيمة 650 جنيها للفرد.



وينفذ البرنامج التدريبي على مدار 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، تبدأ في 17-11-2019 وحتى 20-2-2019، ويشترط في المتقدم أن يكون من شاغلي أحد الوظائف القيادية "مدير عام – العالية – الممتازة" أو يكون من شاغلي وظائف الدرجة الأولي بأقدمية عامين على الأقل أو مرشحًا لشغل أحد الوظائف القيادية.



- برنامج الاتصال الفعال ومهارات التواصل مع الاخرين: يهدف إلى اكساب المشاركين المهارات اللازمة للتواصل الفعال مع الآخرين في المحيط العملي والاجتماعي بفاعلية، مقابل سداد 450 جنيها رسوم تدريب.



وينفذ البرنامج التدريبية على مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، تبدأ من يوم 8-12-2019 وحتي 21-4-2020، ويشترط أن يكون المتدرب يكون من شاغلي أحد الوظائف القيادية "مدير عام – العالية – الممتازة" أو يكون من شاغلي وظائف الدرجة الأولى بأقدمية عامين على الأقل أو مرشحًا لشغل أحد الوظائف القيادية.



- برنامج أداب وفنون الإتيكيت والبروتوكول والمراسم: ويهدف إلى تعريف المشاركين بالقواعد الأساسية للبروتوكول والإتيكيت في التعامل مع الوفود الرسمية والتعامل مع كبار الشخصيات وفي أثناء المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية، مقابل سداد 650 جنيها للفرد رسوم تدريب.



وينفذ البرنامج لمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، خلال الفترة بين 2-1-2020 وحتي 23-4-2020، ويشترط أن يكون المتدرب يكون من شاغلي أحد الوظائف القيادية "مدير عام – العالية – الممتازة" أو يكون من شاغلي وظائف الدرجة الأولى بأقدمية عامين على الأقل أو مرشحًا لشغل أحد الوظائف القيادية.



- برنامج الإبداع الإداري والتفكير الابتكاري: ويهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الإبداع والابتكار وتنمية المهارات الذهنية لدي المشاركين وتزويدهم الأدوات والأساليب التي تساعدهم على التخطيط للمستقبل، مقابل سداد 650 جنيها للفرد.



وينفذ البرنامج على مدار 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، خلال الفترة بين 12-1-2020، وحتى 4-6-2020، بشرط أن يكون المتدرب يكون من شاغلي أحد الوظائف القيادية "مدير عام – العالية – الممتازة" أو يكون من شاغلي وظائف الدرجة الأولى بأقدمية عامين على الأقل أو مرشحًا لشغل أحد الوظائف القيادية.



- برنامج تقويم الأداء الوظيفي: ويهدف إلي تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة لوضع نظام تقويم فعال للعاملين في ضوء القواعد المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مقابل سداد 450 جنيها للفرد رسوم تدريب.



وينفذ البرنامج علي مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، من يوم 8-12-2019 وحتى يوم 3-3-2020، بشرط أن يكون المتدرب يكون من شاغلي أحد الوظائف القيادية "مدير عام – العالية – الممتازة" أو يكون من شاغلي وظائف الدرجة الأولى بأقدمية عامين على الأقل أو مرشحًا لشغل أحد الوظائف القيادية.



- برنامج هندسة الذات: ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم الحديثة وأهم الممارسات الإدارية في هذا المجال، مقابل سداد 650 جنيه للفرد رسوم تدريب، وينفذ البرنامج علي مدار 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية خلال الفترة بين 1912020 -2342020، بشرط أن يكون المتدرب يكون من شاغلي أحد الوظائف القيادية "مدير عام – العالية – الممتازة" أو يكون من شاغلي وظائف الدرجة الأولى بأقدمية عامين على الأقل أو مرشحًا لشغل أحد الوظائف القيادية.



- برنامج إدارة التغيير: يهدف إلى تعميق المفاهيم الأساسية الحديثة للتغيير لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم لإدارة عملية التغيير وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق التغيير المنشود، مقابل سداد 450 جنيها رسوم تدريب.



وينفذ البرنامج على مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، خلال الفترة بين 24112019 – 1032020، ويشترط أن يكون المتدرب يكون من شاغلي أحد الوظائف القيادية "مدير عام – العالية – الممتازة" أو يكون من شاغلي وظائف الدرجة الأولى بأقدمية عامين عليىالأقل أو مرشحًا لشغل أحد الوظائف القيادية.