الأمراض الوبائية "تنحسر".. تراجع وفيات الإيدز والكبد والبلهارسيا

انخفاضات متتالية سجلتها معدلات وفيات المصريين بسبب الإصابة بأمراض معدية وبائية وطفيلية معينة، والتي تراجعت مؤخرًا إلي 17.7 ألف حالة وفاة خلال عام 2018، مقارنة بحوالي 19.1 ألف حالة في عام 2017، و20.1 ألف حالة في عام 2016.



ووفقًا لأحدث تقارير جهاز الإحصاء الوطني، فإن حالات الوفاة بسبب الإصابة بإلتهابات معدية معوية انخفضت إلي 1521 حالة خلال 2018 مقابل 2336 حالة في العام السابق عليه، كما انخفضت حالات الوفاة بسبب الإيدز من 55 حالة إلى 26 حالة خلال عام، والدرن التنفسي من 253 حالة لـ 168 حالة.



كما أظهرت بيانات الإحصاء، تراجع حالات الوفاة بسبب مرض البلهارسيا من 281 إلى 121 حالة، والتهاب الكبد الفيروسي من 8147 حالة إلى 7099 حالة خلال عام، بينما سجلت وفيات التسمم الدموي المعدي ارتفاعًا إلى 7743 حالة مقابل 7363 حالة وفاة.