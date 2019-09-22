اليوم.. محاكمة المتهمين فى "أحداث ماسبيرو الثانية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.



وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.