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رياضة

سواريز: ما يحدث لبرشلونة أمر مقلق للغاية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتبر مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عقب ثاني هزيمة لفريقه في الدوري الإسباني في خمس مباريات أن تلك الخسارة مؤلمة، وتجعل "البلوجرانا" في غاية القلق.

وتابع قائلا: "الوضع كان صعبا للغاية عقب تأخرنا في الدقائق الأولى. لم نستطع السيطرة على اللقاء بأي طريقة. نريد تحليل الموقف لنعرف ما الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات خارج ملعبنا".

وأضاف: "نحن قلقون بشكل واضح بسبب قلة الفرص التي صنعناها.. ونحتاج لإلقاء نظرة متفحصة على أنفسنا إذا ما اردنا ان نحسن مستوانا".

وكان العملاق الكتالوني قد تعرض لأسوأ بداية موسم في 25 عاما بعدما تلقى هزيمة مفاجئة 2-صفر أمام غرناطة تتواصل العروض السيئة لحامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم خارج ملعبه بينما صعد الوافد الجديد لقمة جدول الترتيب مؤقتا.

ويتقاسم برشلونة أضعف خط دفاع في الدوري مع ريال بيتيس حيثتلقت شباك كل منهما تسعة أهداف في خمس مباريات.

وقال مدرب برشلونة أرنيستو فالفيردي عقب نهاية المباراة: "من الواضح أنها احصائية ليست جيدة على الإطلاق بالنسبة لنا ولا تتماشى مع ما قمنا به في الأعوام القليلة الماضية".

وأردف: "أنا قلق لأننا لا نحقق نتائج جيدة خارج ملعبنا. لم نحقق أيانتصار في أربع مباريات خارج ملعبنا هذا الموسم وهو ما يمثل إشارةواضحة على أننا لسنا في موقف جيد للغاية".

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