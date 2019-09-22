ارتفاع عدد وفيات المصريين لـ560 ألف شخص خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أعداد ضحايا حوادث النقل والطرق بشكل ملحوظ إلى 6804 حالة وفاة خلال عام 2018، بعد أن كانت قد سجلت 7396 حالة وفاة خلال العام السابق عليه، وبلغ عدد الضحايا من الذكور 5522 حالة وفاة مقابل 1282 حالة بين الإناث.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن حالات الوفاة بسبب الحرق والتعرض للهب أو دخان تراجعت هي الأخري من 227 حالة وفاة خلال عام 2017 إلي 185 حالة في عام 2018، وجاءت أعلي حالات وفاة بسبب الحرق بين الذكور بعدد 101 حالة مقارنة بـ 84 حالة بين الإناث.



يشار إلي أن إجمالي عدد وفيات المصريين قد ارتفع إلى 560.3 ألف حالة خلال عام 2018، بينهم 306.9 ألف حالة بين الذكور مقابل 253.3 ألف حالة بين الإناث خلال نفس العام.