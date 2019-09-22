رئيس كولومبيا: فرض عقوبات منسقة قد يمنع مادورو من زعزعة استقرار المنطقة

دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، يوم السبت إلى فرض عقوبات دولية منسقة تستهدف فنزويلا للمساعدة في وقف دعم الرئيس نيكولاس مادورو للمتمردين ومهربي المخدرات الكولومبيين.



ويتهم دوكي مادورو بتوفير ملاذ آمن للمتمردين الكولومبيين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنحلة الآن ومتمردي جماعة جيش التحرير الوطني التي ما زالت نشطة وشبهه بالرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي حوكم أمام محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في صراعات زعزعت استقرار البلقان.



وقال "دوكي" لرويترز قبل سفره لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "علينا بحث فرض عقوبات وإجراءات مشتركة حتى ينتهي خطر حماية (فنزويلا) للإرهاب في أراضيها".



وتابع: "على المجتمع الدولي إدراك ضرورة انتهاء الدكتاتورية بسرعة لأن هذه المأساة الإنسانية،بالإضافة إلى تعزيز نظام مستبد يتعايش مع عصابات المخدرات والإرهاب، تمثل تهديدا لنصف الكرة الغربي برمته ولاستقرار العالم".



ويتهم مادورو كولومبيا بالتحضير لشن هجوم على فنزويلا وحذر مرارا من غزو منسق مع الحكومة الأمريكية.