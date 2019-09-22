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مصر

الإحصاء: وفيات المصريين بسبب الأورام ترتفع.. والقاهرة الأعلى إصابة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:57 ص
الجهاز المركزي للإحصاء
الجهاز المركزي للإحصاء
أميرة ممدوح
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ارتفاعًا ملحوظًا سجلته معدلات وفيات المصريين بسبب الإصابة بأمراض الأورام، إلى حدود 35.6 ألف حالة إصابة خلال عام 2018، مقابل 34.6 ألف حالة خلال العام السابق عليه، حسبما أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتركزت الإصابات بين الذكور بعدد 19.5 ألف حالة مقارنة بـ 16.1 ألف حالة بين الإناث.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة القاهرة سجلت أعلى عدد لحالات وفاة بسبب بأمراض الأورام بين سكانها بعدد 8069 حالة إصابة خلال العام الماضي، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 5406 حالات إصابة، ثم محافظة الجيزة 3411 حالة.

كما سجلت بعض المحافظات معدلات وفاة مرتفعة بسبب نفس المرض، وهي البحيرة بعدد 2104، الغربية 2077، أسيوط 1648، الشرقية 1370، القليوبية 1003 حالات إصابة، بينما تذيلت القائمة محافظات جنوب سيناء بـ 9 حالات، والوادي الجديد بـ23 حالة، والبحر الأحمر 63 حالة، وشمال سيناء 72 حالة خلال عام.

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