"التعليم" تشدد على استكمال إجراءات التقدم لمدارس الدمج

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعمل وعقد لقاءات شهرية على مدار العام بحضور مديري المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة من الطلاب والمعلمين وأولياء الامور.



وشدد وزير التربية والتعليم، خلال خطاب أرسله للمديريات، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، مؤكدًا على استكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية والانتهاء منها قبل يوم 30 11 2019.



وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن جميع مديري المديريات على مستوى المحافظات سيقومون بعمل جولات فى مختلف المدارس لمتابعة سير العملية التعليمة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ اليوم الموافق 22 سبتمبر الجارى، ويقوم جميع قيادات الوزارة بعمل جولات بداية من صباح اليوم.