فلامنجو يفوز مرة أخرى ليوسع الفارق فى الصدارة إلى 6 نقاط

سجل المهاجم المتألق جابرييل باربوسا هدفًا ليقود فلامنجو لتعزيز موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بالفوز "2-1" على كروزيرو، الليلة الماضية.



وأحرز باربوسا، الذي عاد لتشكيلة منتخب البرازيل، يوم الجمعة، بعد غياب استمر ثلاث سنوات، هدفه 17 هذا الموسم ليضع فلامنجو في المقدمة، بعد سبع دقائق.



ورغم أن تياجو نيفيس عادل النتيجة لأصحاب الأرض من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، أكد جورجيان دي أراسكايتا لاعب الوسط القادم من أوروجواي حصول فلامنجو على النقاط الثلاث بعد أن حول تمريرة عرضية منخفضة بتسديدة جميلة في الشباك بعد أن ترك باربوسا الكرة لتمر من بين قدميه.



ومدد فلامنجو مسيرته الخالية من الهزائم إلى تسع مباريات ليتقدم بفارق ست نقاط في الصدارة على بالميراس صاحب المركز الثاني الذي يواجه فورتاليزا، غدًا الأحد.