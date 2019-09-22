فيديو.. وائل غنيم يكشف: كيف استغل الإخوان ثورة يناير لحكم مصر؟

نشر الإعلامي عمرو أديب، فيديو لوائل غنيم، كشف خلاله ندمه على القيام بثورة 25 يناير، مؤكد أن جماعة الإخوان استغلت الثورة لتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكم مصر.وقال "غنيم"، في الفيديو الذي نشره عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "أم بي سي مصر"، إن أغلب المثقفين والذي كانوا رموزًا في ثورة يناير كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الشباب أو مستقبل البلاد.وأوضح "غنيم" أنه عندما ذهب للقيادي الإخواني عصام العريان، لكي يجعله يشارك الشباب في الحياة السياسية، أخبره أنه أقاموا مجموعة أحزاب كرتونية للتصور أن هناك حياة سياسية في مصر، لافتًا إلى أن "العريان" قرر استبعاد الشباب الذين قاموا بالثورة واستغلوها من أجل تحقيق أهدافهم في الوصول إلى حكم البلاد، دون أن يكون هدفهم مصر أو مستقبل أفضل لهذه البلاد.