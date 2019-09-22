لقاءات مع أولياء الأمور لأخذ مقترحاتهم حول تطوير العملية التعليمية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر.



وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم التنبيه على مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بكافة مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على تطوير مهارات كوادر العملية التعليمية.



وأشار المصدر، إلى أن جميع مديري المديريات على مستوى المحافظات سيقومون بعمل جولات في مختلف المدارس لمتابعة سير العملية التعليمة.

