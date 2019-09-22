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بايدن يطالب بالتحقيق فى اتصال بين ترامب ورئيس أوكرانيا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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طالب جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، السبت بالتحقيق في تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.

وقال بايدن، وقد بدا عليه الغضب أثناء تجمع انتخابي في ولاية أيوا: "هذا يبدو استغلالا للسلطة بصورة فجة. أن تتصل هاتفيا بزعيم بلد يتطلع للحصول على مساعدات من الولايات المتحدة وتتحدث بشأني... هذا تصرف مشين".

وأضاف قائلا: "ترامب يقوم بذلك لأنه يعلم أنني سأهزمه ببساطة ويلجأ لاستغلال سلطته مستخدما كل أجهزة الرئاسة محاولا فعل أي شيء يشوه سمعتي".

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو، محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من وسائل الإعلام ذكرت يوم الجمعة أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الإدعاء من الخدمة.

وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن. وأضافت الصحيفة أن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.

واعترف بايدن بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.

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