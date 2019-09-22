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إعصار لورينا يتحول إلى عاصفة مدارية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تحول الإعصار لورينا إلى عاصفة مدارية، لدى اقترابه من شمال غرب المكسيك، حيث أثار رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن المركز، ومقره ميامي بالولايات المتحدة، ذكر في تقرير، يوم السبت، إن الإعصار أثار رياحًا بلغت سرعتها القصوى 80 كيلومترا لدى اقترابه من الشمال.

وأوضح أن العاصفة تعبر حاليًا شبه جزيرة باها كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تصل البر الرئيسي للمكسيك في ساعة مبكرة من يوم الأحد، حيث من المرجح أن تضعف شدتها.

وتبع العاصفة هبوب رياح قوية وسقوط أمطار على شبه جزيرة باها كاليفورنيا، بعد وصولها في ساعة مبكرة من صباح السبت، على الرغم من عدم وجود بلاغات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وذكر المركز الوطني للأعاصير، أنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى هطول أمطار يتراوح ارتفاعها بين سبعة سنتيمترات و15 سنتيمترًا على ولاية سونورا الغربية في مطلع الأسبوع، مما يثير خطر حدوث سيول مفاجئة.

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