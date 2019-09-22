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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 22 سبتمبر 2019

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:57 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22-9-2019، لجميع الأبراج الفلكية.

الحمل
مهنيًا: تعارض الظروف رغباتك، حاول ألا تقع في اليأس، حذار المشاكل، لا تبالغ في مصروفك وكرمك وحافظ على استقرارك المالي.
عاطفيًا: احذرك من الوقوع في الفخاخ، تعيش هواجس وتخاف من هجرة أو رحيل، لا تهمل واجباتك حتى لو كانت صعبة ومعقدة.
صحيًا: حالتك الصحية جيدة وتتلقى علاجك بشكل منتظم، ربما تحتاج للعودة إلى ممارسة الرياضة مجددًا مع تشجيع صديقك المقرّب على ذلك.

الثور
مهنيًا: ترافقك تأثيرات مشجعة وتهديك السماء قدرات هائلة وأفراحًا ونجاحات، فتحقق مشاريع بعيدة الأمد وتجني أرباحًا فجائية.
عاطفيًا: تراودك شكوك هذا اليوم وتبدي تحفظًا وترددًا إزاء بعض التصرفات أو حتى القرارات التي ينوي الشريك اتخاذها بشأن الاستمرار في العلاقة.
صحيًا: تخلصك من عاداتك السيئة يجدي نفعًا ويساعدك على التخلص من بعض وزنك الزائد الذى حصلت عليه بسبب تمسكك بعاداتك السيئة وعدم استماعك لنصائح من حولك.

الجوزاء
مهنيًا: أمل وتفاؤل وتتاح لك فرصة جيدة تسمح بتطوير عملك وإعادة شؤونك إلى ما كانت عليه، تبدو سعيدًا بالمستجدات وتروّج أفكارًا جديدة وتتحرر من قيد.
عاطفيًا: يولد لك هذا اليوم صعوبة في التواصل وتصرفات مزعجة، كذلك تتعقد العلاقة بالشريك، لذا خفف من الاندفاع.
صحيًا: الصحة بحالة جيدة، وتعمل باستمرار وجهد لتطوير صحتك إلى الأفضل دائمًا، وأن تحافظ على ممارستك التمارين الرياضية.

السرطان
مهنيًا: تحصد هذا اليوم ثمار أتعابك وجهودك فتتمكن من تحقيق الترقية المنشودة، وتصل إلى مستوى عال من المسؤولية يضاعف أرباحك ومداخيلك.
عاطفيًا: تجد نفسك في رحلة ما، فتتعرّف إلى وجوه أجنبية غريبة أو تتفاعل مع مجتمع مختلف عن مجتمعك، فتجذبك الوجوه والشخصيات وتهتم ربما بشخصٍ معيّن.
صحيًا: خفف من مشاريعك المهنية والعمل حتى ساعة متأخرة من الليل قدر المستطاع، واستفد من عطلك للسفر والترفيه عن نفسك.

الأسد
مهنيًا: خذ أنت المبادرة في أي مشروع جديد لا تتكاسل ولا ينقصك شيء، لديك الثقة والحظ والفرصة.
عاطفيًا: إنه يوم جيد جدًا، مليء بالتجدد وبالعلاقة الغرامية المميزة مع الحبيب واللقاءات الممتعة والمناسبات السعيدة.
صحيًا: تواجه مشاكل بسيطة في الجهاز الهضمي ومشاكل عصبية، وتكون ضعيفًا أوغير حيوي فلا تعرّض نفسك للإرهاق.

العذراء
مهنيًا: حاول تصحيح العلاقات المتردية ولا تبق وحيدًا، يوم مثمر على مستوى المجموعة، وتبدو الاستثمارات ممتازة جدًا وتبلغ أوجها وتحقق مكاسب ونفوذًا وأرباحًا مالية.
عاطفيًا: تبدأ صفحة جديدة وتفرح لحسم الأمور وتكون رؤيتك واضحة تمامًا، وتكون سعيدًا لانفراج أو لتطور جديد يتعلق بالعائلة.
صحيًا: من السهل أن تصاب بأي مرض أو عارض، يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في مشاكل صحية قد تسبب لك التعب والإرهاق.

الميزان
مهنيًا: تميل الى فرض الرأي والمشيئة، وتنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن يجب أن تعلم أن التعاون يكون مدخلًا الى النجاح وحاول إيجاد مخارج من دون تشنّج.
عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.
صحيًا: تعاني من أرق وقلة في النوم، وهذا ما سيؤثر في سلامة صحتك ويعرضك لأمراض نفسية وقد تكون جسدية، فكن حذرًا واستشر الطبيب فورًا.

العقرب
مهنيًا: الحوار هو الطريقة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.
عاطفيًا: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.
صحيًا: تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، يبدو أنك لم تتعلم من دروس الماضي.

القوس
مهنيًا: توقَّع ازدهارًا يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكارًا غنية وحيوية فائقة، وتوظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء وترتفع المعنويات مجددًا.
عاطفيًا: تتحول علاقتك بأحد مواليد الجوزاء إلى قصة حب فريدة في نوعها، فكلاكما يتمتع بحب الحياة الصاخبة والأحاسيس المتأججة.
صحيًا: احذر توترًا وتشنجًا يسودان الأجواء، أنت على طريق تغيير وانتقال إلى جديد، وقد يحصل هذا الأمر فجأة وبصورة غير متوقعة.

الجدي
مهنيًا: ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة، استرح ولا تتحدَّ أحدًا، وحاول التقاط الاشارات بحدسك وتجنّب بدء الأعمال.
عاطفيًا: إنه يوم مخيب للآمال، تجنّب الخلاف والعناد، قد تشعر بالتوتر والإرهاق، لا تسمح لأحد أن يتسبب بمشاكل بينك وبين الشريك.
صحيًا: حاول تنظيم وقتك وترتيب أعمالك بحسب أهميتها، هذا من شأنه أن يُقلّل الضغط نتيجة تراكم الأعمال وعدم القدرة على إنجازها.

الدلو
مهنيًا: تفتقر قليلًا الى الثقة بالذات ويتراجع التفاؤل، وتجد نفسك أمام مسؤوليات كبيرة، إنه يوم لا يعد بالنجاح ما يجعلك تعاني خيبة أمل أو خيانة.
عاطفيًا: لن تواجه تحديات ولا استفزازات، بل أكثر احتمالات إنهاء أزمة عالقة، ويستجيب الشريك لمطالبك هذا اليوم.
صحيًا: أنت تبحث عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على لياقة بدنية فقدتها أخيرًا بسبب الإفراط في الطعام.

الحوت
مهنيًا: يكافئك الحظ على تفهمك الأمور بشكل هادئ وذكي، ويفاجئك بتطور سعيد شرط اتباع الإرشادات والتقيّد بالقوانين.
عاطفيًا: فرص عديدة لتصحيح الأخطاء التي سببّت تراجعا، وأعتقد انّك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، هذا عدا عن عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم.
صحيًا: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوق محيطك، واسع وراء المناسبات السعيدة.

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