زلزال بقوة "6.4 ريختر" يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر مقاطعة مالوكو الشرقية في إندونيسيا في وقت سابق اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، ولكن لم يصدر تحذير بوقوع تسونامي، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة ساومالكي التي تبعد 186 كم شمالشمال غربي إندونيسيا الساعة 19:53:10 بتوقيت جرينتش أمس السبت.



وجرى تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 48.47 كم، بشكل مبدئي عند التقاء دائرة عرض 6.5102 درجة جنوبا وخط طول 130.446 درجة شرقا.