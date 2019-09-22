الاستيلاء على 68 ألف لتر وقود مدعم من بنزينة فى الصف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين الحملات التموینیة المكبرة لضبط الأسواق؛ إنفاذًا لتوجیھات القیادة السیاسیة بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر اللازمة للحفاظ على صحة المواطنین، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحیة للسلع الغذائیة.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموین والتجارة بالتنسیق مع إدارات وأقسام شرطة التموین وفروعھا الجغرافیة بمدیریات الأمن

وقطاع الأمن العام، حملاتھا التموینیة المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، خلال 24 ساعة عن ضبط مسئول محطة لتموین السیارات، بدائرة مركز شرطة الصف (بمحافظة الجیزة) لتجمیعه كمیة قدرھا (68000 لتر) من المواد البترولیة (السولار) دون إثبات التعدیل فى السعة التخزینیة غیر مشروعة لدى الجھات المختصة لبیعھا بأزید من السعر الرسمى فى السوق السوداء بھدف تحقیق أرباح

غير مشروعة.



وتواصل أجھزة وزارة الداخلیة جھودھا فى مجال توجیھ الحملات التموینیة المكبرة لضبط الأسواق وتوفیر السلع الأساسیة للمواطنین.