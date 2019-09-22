اليوم.. افتتاح معرض "25 سنة مصور صحفى" بمركز الهناجر

يحتضن مركز الهناجر للفنون٬ بساحة الأوبرا٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرض تصوير ضوئي بعنوان" 25 سنة مصور صحفي" للمصور الصحفي باسم الزغبي٬ والذي يعرض فيه نماذج من تجربته الصحفية خلال 25 سنة منذ أن بدأ مشوراه كمصور صحفي سنة 1994.



وبحسب "الزغبي"، فقد بدأ تجربة التصوير الضوئي كهاوي أثناء دراسته الجامعية بكلية الحقوق، حاول فى ذلك الوقت أن يخرج عن دائرة المصور الصحفي التقليدي عن طريق مزج الحركة بالألوان فتتجرد عناصر الصورة وتتحول الأجسام إلي طاقات نورانية٬ في شكل سيريالي لتنطلق خارج حدود الصورة بحركة دائرية كحلقات الذكر أو المولوية في قالب فني ودرامي وليس الأسلوب المسرحي.



يذهب "الزغبي" إلي أن التصوير الضوئي غير مرتبط بتقنيات الكاميرا، لكن الوسائل الحديثة والكاميرا الرقمية سهلت علي المصور تجربة ما يريده من لقطات فأصبحت أفضل من الطريقة القديمة في طبع الصور المعتمدة علي النيجاتيف الذي يكلف المصور وقت وجهد علي الرغم من تركه بصمة وعلامة لكل مصور.

