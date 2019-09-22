ضبط 10 قطع سلاح نارى دون ترخيص بحوزة متهم فى المنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، خلال حملة أمنية، من ضبط 10 قطع سلاح ناري غير مرخصة، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة أحد المتهمين قبل بيعها وترويجها علي عملائه.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 10 قطع سلاح ناري غير مرخصة، من بينها بندقية خرطوش، ومسدس، و8 فرد رصاص، وخرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلي 24 طلقة حية متنوعة الأعيرة.



كما نجحت مباحث مكافحة المخدرات، تحت إشراف العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط متهم وبحوزته 200 جرام من مخدر الهيروين قبل بيعها وترويجها علي عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.