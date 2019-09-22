الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مرسيليا يهدر فرصة الصدارة... وموناكو لا يزال بدون أى انتصار

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أهدر أولمبيك مرسيليا فرصة التقدم على باريس سان جيرمان وتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 بملعبه مع مونبلييه، أمس السبت، في مباراة انتهت بثلاث بطاقات حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم مونبلييه في الدقيقة 17 عندما حول بونا سار مدافع مرسيليا كرة عرضية في شباك فريقه بالخطأ كما ألغي هدفان سجلهما المهاجم آندي ديلور للفريق الزائر بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وعادل فالير جيرمان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة مرت عبر الزحام في منطقة الجزاء لتسكن الشباك في ظل معاناة لاعبي مونبلييه في التعامل مع أرضية الملعب التي أغرقتها الأمطار.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة بعد دخول أبو بكر كمارا لاعب مرسيليا وجوردان فيري لاعب مونبلييه في مشاجرة ليحصل الاثنان على بطاقات حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وطُرد ديميتري باييه لاعب وسط مرسيليا بعد ذلك لحصوله على إنذارين، كان الأول بسبب مخالفة والثاني لاعتراضه في غضب على البطاقة الصفراء الأولى.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث برصيد 11 نقطة من ست مباريات بينما يأتي نيس في المركز الثاني ولديه 12 نقطة.

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب برصيد 12 نقطة وفارق ضخم من الأهداف ويمكنه زيادة تفوقه غدا الأحد عندما يزور أولمبيك ليون.

وفي مباريات أخرى جرت أمس السبت، تعادل موناكو بدون أهداف خارج ملعبه مع ستاد رانس ليستمر بطل 2017 في منطقة الهبوط بثلاث نقاط من ست مباريات وبدون أي انتصار هذا الموسم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يكشف السبب الحقيقى وراء عدم تسلم ميداليات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

«زعماء تويتر».. 8 شخصيات مدنية تسقط تحت أقدام «المقاول الأجير»

منذ حوالي 8 ساعات

حمدين صباحي يدعو أهالي بلطيم لمساندة الإخوان في المظاهرات

منذ حوالي 20 ساعة

رانيا يوسف تكشف سر مغادرتها مهرجان الجونة السينمائى

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

الباز: لا ننكر تظاهرات الأمس.. وما حدث يحتاج لمصارحة

الباز يطالب المصريين بتجديد الثقة في الجيش: "هو السند والحائط الأخير لنا"

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

دراسة: الجبن أفضل المأكولات لحماية الأوعية الدموية من التلف

كيفية استخدام القهوة فى التخلص من الوزن الزائد

دراسة: منتجات الألبان والجبن الحل الأمثل للقضاء على سمنة الأطفال

5 نصائح للحماية من التجاعيد وعلاجها

الرئيس نيوز

القبض على معذِّب طفلته في الفيديو المتداول

زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب شرق القاهرة

«بالبنط العريض» يكشف فضيحة «واشنطن بوست» فى ترويج الأكاذيب ضد مصر

أحمد موسى يكشف أسماء مديرى صفحات تهاجم مصر على السوشيال ميديا

منوعات

الأمن السعودى يلقى القبض على رجل عذب طفلته

الرجل الوطواط.. احتفالات عالمية بمحارب الجريمة "باتمان"

ومن الحب ما قتل.. وفاة مواطن أثناء طلبه يد حببيته للزواج

لمحبى السفر.. أفضل المدن لمأكولات الشارع

كشكول

غدًا.. "الأنصاري" يتفقد ثلاثة مدارس بسوهاج الجديدة

بالصور.. "كشك" تفتتح المعرض السنوي لملابس ومستلزمات المدارس

6 معلومات عن المعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر

للأمهات.. كيف تتخلصين من عادة مص الأصابع عند طفلك؟

إسلام سياسي

"شاهد منهم".. سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق


زيت وسكر

الحكومة تجدد دماء الجهاز الإداري: 11 سببب لإنهاء خدمة الموظفين

تعرف على موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين

وزير التموين: وقف منح تراخيص لإنشاء مخابز بلدية جديدة

التموين: تطبيق “الباركود” يرفع الطاقة الإنتاجية للمشغولات الذهبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

"أثناء القصيدة".. أحدث إبداعات الشاعر اللبنانى شربل داغر

اليوم.. افتتاح معرض "25 سنة مصور صحفى" بمركز الهناجر

نقاد وروائيون: صفاء النجار اتسمت بالموسوعية فى روايتها"حسن الختام"

اليوم.. حفلين صباحى ومسائى لعرض "أليس فى بلاد العجائب" بالأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك