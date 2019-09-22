مرسيليا يهدر فرصة الصدارة... وموناكو لا يزال بدون أى انتصار

أهدر أولمبيك مرسيليا فرصة التقدم على باريس سان جيرمان وتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 بملعبه مع مونبلييه، أمس السبت، في مباراة انتهت بثلاث بطاقات حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وتقدم مونبلييه في الدقيقة 17 عندما حول بونا سار مدافع مرسيليا كرة عرضية في شباك فريقه بالخطأ كما ألغي هدفان سجلهما المهاجم آندي ديلور للفريق الزائر بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.



وعادل فالير جيرمان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة مرت عبر الزحام في منطقة الجزاء لتسكن الشباك في ظل معاناة لاعبي مونبلييه في التعامل مع أرضية الملعب التي أغرقتها الأمطار.



وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة بعد دخول أبو بكر كمارا لاعب مرسيليا وجوردان فيري لاعب مونبلييه في مشاجرة ليحصل الاثنان على بطاقات حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وطُرد ديميتري باييه لاعب وسط مرسيليا بعد ذلك لحصوله على إنذارين، كان الأول بسبب مخالفة والثاني لاعتراضه في غضب على البطاقة الصفراء الأولى.



ويحتل مرسيليا المركز الثالث برصيد 11 نقطة من ست مباريات بينما يأتي نيس في المركز الثاني ولديه 12 نقطة.



ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب برصيد 12 نقطة وفارق ضخم من الأهداف ويمكنه زيادة تفوقه غدا الأحد عندما يزور أولمبيك ليون.



وفي مباريات أخرى جرت أمس السبت، تعادل موناكو بدون أهداف خارج ملعبه مع ستاد رانس ليستمر بطل 2017 في منطقة الهبوط بثلاث نقاط من ست مباريات وبدون أي انتصار هذا الموسم.