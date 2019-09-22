أهم 3 نصائح للأمهات مع بداية العام الدراسى الجديد

تبدأ المدارس، اليوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر، في استقبال الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، وكثيرًا من الأمهات يحتاجن العديد من النصائح مع بداية العام الدراسي الجديد، وترصد "الدستور" أبرز هذه النصائح.



1- تحدثي مع طفلك عن المدرسة



الحديث مع الطفل عن المدرسة من شأنه أن يُشعره بالطمأنينة، تحدثي بشكل إيجابي وداعم، تحدثي عن اليوم المدرسي، وكيف سيتم الاستعداد له، وكيف سيذهب إلى المدرسة، وماذا سيفعل في اليوم الدراسي، وما سيحدث عند العودة، يمكن أن تقرأي له كتابًا، أو تحكي قصة لطيفة عن المدرسة لمساعدتها على التخيل.



2- تسوقي مع طفلك لشراء احتياجات المدرسة



شراء الأغراض المدرسية، مثل الحقيبة والألوان واللانش بوك، مع طفلك ستشعره بالحماسة والفرحة، دعيه يختار الألوان والأشكال مع بعض التوجيه منك، لا تدعيه يستخدم الأغراض المدرسية قبل بدء الدراسة حتى تبقى مميزة، ويبقى متحمسًا لاستقبال العام الدراسي.



3- الاستعداد والتخطيط للوجبات المدرسية



إذا كان طفلك صعب الإرضاء فيما يتعلق بالطعام، كأن يكون معتادًا على وجبات الغداء الساخنة أو غيرها من الأمور التي يصعب توفيرها في الوجبات المدرسية، فمن المفيد أن تبدأي مبكرًا في تجربة أطعمة صحية ومناسبة للمدرسة معه.



جربي بعض الفواكه والخضراوات والسندويتشات، والوجبات سهلة التحضير والتناول، فهذا سيساعدك على التخطيط بسهولة للوجبات المناسبة طوال العام الدراسي.