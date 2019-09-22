"دفاع الكويت" تشدد على ضرورة حفظ جاهزية الجيش فى ظل أوضاع المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الدفاع في البلاد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ضرورة أن تحفظ جميع وحدات جيش الكويت جاهزيتها في ظل التوتر المستمر بالمنطقة.



وأفادت وزارة الدفاع الكويتية بأن الصباح قام، مساء السبت، بزيارة تفقدية لمركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، حيث "اطمئن على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش".



وأضافت الوزارة، في بيان، أن الصباح أكد على ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.



وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء الماضي، رفع حالة الاستعداد القتالي "الاحترازي" للقوات المسلحة حفاظًا على أمن وسلامة أراضي البلاد من أي أخطار محتملة.



وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد جديد بعد أن تعرضت السعودية يوم 14 سبتمبر لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن: "العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة".



وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميًا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد، واتهمت المملكة والولايات المتحدة بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعًا.